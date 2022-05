Bauru: caminhão ‘Cata Treco’ realiza a coleta de materiais inservíveis mediante agendamento

Equipe realizou, de janeiro até o dia 18 de maio, 341 atendimentos

Da Redação

O Programa ‘Cata Treco’, da Secretaria do Meio Ambiente (Semma), recolhe materiais inservíveis em Bauru, mediante o agendamento dos moradores, objetivando o descarte correto e ecológico de materiais domésticos sem uso.

São recolhidos móveis, colchões, TVs e eletrodomésticos, restos de madeiras, sofá, materiais recicláveis e eletroeletrônicos, para promover uma cidade mais limpa. A equipe realizou, de janeiro até o dia 18 de maio, 341 atendimentos e recolheu 80 guarda-roupas, 214 sofás e 95 colchões.

Para agendar uma visita do caminhão Cata Treco, basta entrar em contato no telefone 3239-2766 ou 3234-6849, de segunda a sexta-feira das 8h às 12h e das 13h às 17h. Vale lembrar que o descarte incorreto desses materiais em áreas verdes, terrenos baldios ou vias públicas é punido com multa, que pode chegar a R$ 5.000,00, conforme a gravidade.

DESTINAÇÃO CORRETA

A Prefeitura de Bauru pede a colaboração da população para manter este e outros espaços públicos limpos. Além do caminhão Cata Treco, os moradores possuem outros meios para a destinação correta de resíduos ou materiais inservíveis. A coleta de lixo orgânico é realizada três vezes por semana, em toda área urbana da cidade. Já o material reciclável é recolhido semanalmente em 90% da área urbana e também pode ser levado aos Ecopontos.

Entulho, pneus e móveis velhos devem ser levados a um dos oito Ecopontos da cidade, que funcionam todos os dias da semana, sendo de segunda a sábado das 7h às 19h, e aos domingos e feriados das 8h às 16h.

Abaixo o endereço do Ecopontos:

Ecoponto Antonio Eufrásio de Toledo – Rua Sorocabana, quadra 2

Ecoponto Mary Dota – Rua Americo Finazzi, quadra 4

Ecoponto Jardim Redentor/Geisel – Rua Noé Onofre Teixeira, quadra 3

Ecoponto Pousada I – Rua 41, quadra 1 (Entre as Ruas Joaquim Gonçalves Soriano, quadra 5 e Maurício Pereira de Lima)

Ecoponto Edson Francisco da Silva – Rua Dulce Duarte Carrijo, quadra 4

Ecoponto Parque Viaduto, Rua Bernardino de Campos, quadra 28

Ecoponto Engenheiro Octávio Rasi – Rua Manoel Lopes Neves, quadra 1

Ecoponto Santa Edwirges – Rua Francisco do Rêgo Carranca, quadra 1