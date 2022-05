Botucatu: carona termina em roubo e agressão

Roubo ocorreu após uma carona durante a madrugada, na região da Catedral

Da Redação

Um homem foi preso nesta sexta-feira, 20 de maio, acusado de ter praticado roubo e espancado a vítima em Botucatu.

Consta em boletim que a vítima alegou que, durante a madrugada, ofereceu carona a uma pessoa, na região da Catedral. O acusado entrou no carro e mediante ameaça determinou que dirigisse até um local ermo.

Com o veículo estacionado agrediu o motorista e levou, além do carro, um telefone celular, dinheiro e carteira com cartões de crédito.

A vítima pediu ajuda para acionar apoio da polícia. Foi atendida no Pronto Socorro Adulto enquanto houve busca pelo veículo.

O autor foi localizado momentos depois, em flagrante, com o veículo, na Rua Alfredo Tomaz Fazio, no Jardim Peabiru. Já os demais objetos foram descartados em diferentes locais.