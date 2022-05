Botucatu libera vacina contra a gripe para todos os públicos

Vacinação contra a Influenza está aberta à população acima de 6 meses

Da Redação

A Secretaria da Saúde de Botucatu informa que a partir de segunda-feira, 23, a Campanha de Vacinação contra a Influenza está aberta à população acima de 6 meses.

Os interessados devem procurar uma Unidade de Saúde de segunda à sexta-feira, das 8 às 17 horas ou a Sala de Vacinação Noturna, que funciona no Centro de Saúde Escola (Vila Rua Gaspar Ricardo, 181 – Vila dos Lavradores), das 18 às 22 horas.

Para se vacinar basta levar a caderneta de vacinação e um documento pessoal (preferencialmente o CPF), para que os profissionais de saúde localizem o cadastro no sistema de informação. No entanto, não ter a caderneta de vacinação não é impeditivo para tomar as vacinas.

Cuidados e precauções na vacinação:

Para as crianças de 5 a 11 anos é necessário aguardar um período de 15 dias entre as vacinas covid-19 e as demais do calendário, incluindo a influenza;

Recomenda-se o adiamento da vacinação nos seguintes casos:

– pessoas com suspeita de Covid-19;

– doenças respiratórias: é necessário aguardar por pelo menos quatro semanas após o início dos sintomas;

– febre aguda, moderada ou grave;

– Pessoas alérgicas graves a ingestão de ovo;

Mais informações:

Secretaria Municipal de Saúde

Rua Major Matheus, 07 – Vila dos Lavradores

Telefone: 3811-1100