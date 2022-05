Colégio Agrícola de São Manuel abre inscrições para Vestibulinho 2022

Inscrições estão abertas até 6 de junho

Da Redação

O período de inscrição para o processo seletivo da Etec Dona Sebastiana de Barros, conhecido como Colégio Agrícola vai até dia 6 de junho. O Vestibulinho para o segundo semestre de 2022 oferece mais de vagas para cursos presenciais e virtuais.

A inscrição deve ser feita exclusivamente pela internet. O valor da taxa é de R$ 39. A prova será aplicada dia 3 de julho, às 13h30, de forma presencial.

As vagas são destinadas aos cursos de Técnico em Química (presencial, 40 vagas disponíveis, noturno), Técnico em Recursos Humanos (presencial, 40 vagas disponíveis, noturno), Técnico em Administração (vagas remanescentes com início no segundo módulo, noturno), Administração (virtual), Comércio (virtual), Desenvolvimento de Sistemas (virtual), Guia de Turismo (virtual), Secretariado (virtual), além de especialização em Gestão de Projetos (virtual).

Para as pessoas que precisam de ajuda, há um posto de inscrição eletrônica no Colégio Agrícola, durante os dias úteis.

Serviço – Vestibulinho Etec

Inscrições: www.vestibulinhoetec.com.br;

Período: de 19 de maio até o dia 6 de junho;

Prova: 3 de julho, às 13h30;

Taxa de inscrição: R$ 39,00.

Serviço – Etec Dona Sebastiana de Barros

Endereço: Fazenda da Serra, sem número;

Telefones: (14) 3841-2288 e (14) 3841-2599.