Conheça o passo a passo para obter o cartão Bolsa do Povo

Maior programa de assistência social da história do Estado, o Bolsa do Povo foi desenvolvido para unificar ações estaduais de transferência de renda, simplificando o compartilhamento de informações e o repasse dos valores correspondentes a cada beneficiário, além de criar novos benefícios.

Desde agosto do ano passado, a Prodesp – empresa de tecnologia do Governo paulista e responsável pela operacionalização do programa – passou a enviar cartões pré-pagos aos beneficiários, para facilitar o acesso aos valores recebidos.

Veja aqui os locais para a retirada do cartão.

O cartão pré-pago pode ser usado como uma espécie de cartão de débito comum, para compras em estabelecimentos comerciais ou saques em dinheiro, com o valor desejado, em terminais de autoatendimento 24 Horas ou do Banco do Brasil, além de correspondentes bancários do BB.

Cadastro atualizado

Para garantir o recebimento do cartão, o cidadão que tenha direito aos benefícios deve manter seu endereço completo atualizado, acessando o portal do Bolsa do Povo (www.bolsadopovo.sp.gov.br). Quem não tiver acesso à internet, pode procurar um Centro de Referência da Assistência Social (Cras) para atualização cadastral.

Para os endereços em áreas restritas de entrega, o cartão fica disponível na agência dos Correios mais próxima por 20 dias. Outra alternativa é indicar no cadastro outro endereço, que seja atendido pelos Correios.

As regras para acesso aos benefícios estão disponíveis no site bolsadopovo.sp.gov.br. O atendimento pelo telefone 0800-7979-800 é feito de segunda a sexta, das 8h às 18h, ou via central eletrônica 24h no WhastApp (11) 98714-2645.

Os vídeos tutoriais sobre funcionalidades do Bolsa do Povo e principais dúvidas estão disponíveis em https://bit.ly/3vSLOh0.

Desbloqueio pelo site

Os beneficiários do Bolsa do Povo que receberam os cartões podem contar com a praticidade do desbloqueio no site oficial do programa, sem precisar entrar em contato com a central de atendimento, pelo telefone.

Quem ainda não tem o cartão do Bolsa do Povo, recebe o benefício por meio de voucher e precisa sacar o valor integral. Para isso, o usuário deve acessar a área restrita do portal, a mesma em que agora é possível desbloquear os novos cartões.