Dez partidas fazem parte da rodada do Campeonato Botucatuense de Futebol

Partidas ocorrem neste domingo, 22 de maio

Da Redação

A Secretaria de Esportes e Promoção da Qualidade de Vida de Botucatu divulgou a tabela dos Campeonatos de Futebol nas séries A, B e C. As partidas ocorrem neste domingo, 22 de maio, nos campos da Vila Maria, Heróis do Araguaia e em Rubião Junior.

Campeonato Botucatuense de Futebol

Série A

Local: Campo da Vila Maria

08h30 – Clube da Vila FC x 1º de Maio FC

10h30 – Quitanda do Zezinho x EC Rubião

13h30 – União da Vila FC x Real Democratas

Série B

Local: Estádio Severino de Almeida – Rubião Junior

08h30 – Serra Negra FC x D’Kebra FC

10h30 – Vils FC x 24 de Maio FC

13h30 – Ajax FC x Continental FC

Série C

Local: Complexo Esportivo Heróis do Araguaia

08h30 – Bem Bolado FC x 100 Pressão

10h30 – Flamboyant FC x Sorocabana FC

13h30 – Divino FC x 14 FC

15h30 – Laranja Mecânica x Família 24 de Maio