Doadoras de leite humano são homenageadas pela Câmara

Maisa Gabriele Tassin Assef, Bruna Maximiano Alves e Mileide Ramos. Essas foram as três mulheres indicadas pelo Banco de Leite Humano (BLH) do Hospital das Clínicas da Unesp de Botucatu para receber o Diploma “Doadora de Leite Humano” na Câmara. Este ano, a homenagem aconteceu exatamente na data instituída comoo “Dia Nacional e Mundial de Doação do Leite Humano: 19 de maio.

O Diploma instituído em 2018 na Câmara de Botucatu e a data nacional e mundial dedicada à doação de leite humano representam oportunidade especial para sensibilizar a sociedade para a importância desse gesto que salva vidas.

Além de agradecer às homenageadas e a todas as outras mulheres doadoras, a nutricionista e responsável técnica do BLH, Angélica Pereira da Cunha de Almeida, aproveitou o momento para informar que a quantidade arrecadada este ano no BLH está bem abaixo do necessário e reforçar um pedido: o de que mais mulheres procurem o serviço e se tornem doadoras.

Quem pode doar? Mulheres em período de amamentação, que tenham boas condições de saúde, que não sejam fumantes, usuárias de drogas ou que façam uso excessivo de álcool.

SERVIÇO:

Mães que estejam amamentando e tiverem interesse em colaborar com o BLH podem entrar em contato pelos telefones: (14) 3811 6410 – (14) 99799 8289 – (14) 3811 2762.

O BLH fornece um Kit contendo máscara, touca, vidro esterilizado e folheto com todas as explicações da doação, contata a doadora para saber se ela conseguiu ordenhar leite e, uma vez por semana, disponibiliza uma funcionária para passar nas residências e buscar o leite doado.