Empresa promove plantio de 3100 mudas de árvores em Botucatu

Da Redação

A Trigg acaba de contabilizar o plantio de 3100 mudas para reflorestamento na cidade de Botucatu. Esse é o fruto do trabalho realizado há cerca de três anos em parceria com a Assobio, empresa que desenvolve projetos de reflorestamento e inclusão socioambiental.

Todo esse movimento só é possível devido a colaboração dos clientes onde a cada R$ 25 em cashback, uma muda é plantada. E toda doação é feita pelo próprio app da marca. Tal iniciativa torna a Trigg a única fintech a dar oportunidade para seus clientes doarem cashback para causas socioambientais.

O plantio de todas as mudas tem sido realizado em duas Áreas de Preservação Permanente (APPs), o Sítio Despertar e o Sítio Cipriano. A região chamada “Baixada Serrana”, é considerada uma zona de recarga do Aquífero Guarani, a maior reserva de água subterrânea da América Latina. Os arenitos Botucatu e Piramboia ‘funcionam’ como filtro quando ocorre a recarga da água proveniente da chuva, mas a degradação do solo pode tornar esses pontos vulneráveis. Nesse sentido, o plantio é feito em áreas de cursos d’água, ajudando na restauração do solo, essenciais para a preservação dos mesmos.

São mais de 50 espécies de mudas da Mata Atlântica como Araçá-amarelo, Cabreúva, Cambará, Cedro-do-brejo, Dedaleiro, Falso-barbatimão, Figueira-branca, Ingá-feijão, Jenipapo, Louro-preto, Mirindiba-rosa, Paineira-rosa, Palmito- juçara, Pau-sangue, entre outras. Segundo a ONG SOS Mata Atlântica, neste bioma resta apenas 12,4% de sua vegetação original.