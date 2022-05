Fundo Social de Botucatu realiza coleta porta a porta da Campanha do Agasalho neste sábado

Ação será das 8 às 14 horas

Da Redação

Em complemento à Campanha de Agasalho 2022, o Fundo Social de Solidariedade promoverá neste sábado, 21, a coleta porta a porta. A ação será das 8 às 14 horas e as pessoas poderão doar cobertores, roupas e sapatos em bom estado.

O Fundo contará com a colaboração do Tiro de Guerra de Botucatu, profissionais da Frente de Trabalho, servidores das Secretarias de Educação, Infraestrutura, Assistência Social, Comunicação, Governo, Semutran, Guarda Civil Municipal, além de voluntários.

Para quem não puder participar da ação no sábado, as caixas coletoras da Campanha do Agasalho 2022 permanecerão em 20 pontos espalhados pela Cidade.

Confira os locais das caixas de coleta:



– Supermercado Central – Centro, Jardim Paraíso e Inca.

– Supermercado Jauserve – Tanquinho e Vila dos Lavradores

– Supermercado Manzini – Cohab I

– Rádio PRF8

– Prefeitura Municipal

– Colégio Anglo (Seminário)

– Caixa Econômica Federal (Vila dos Lavradores)

– Poupatempo

– Supermercado Paulista – Vila Paulista e Boa Vista

– Colégio Cepra

– Colégio Liceu

– SAMU

– Quitanda Dona Marina

– Prédio Granville

– Sede da Guarda Civil Municipal

Serviço:

Fundo Social de Solidariedade

Rua Doutor José Barbosa de Barros, 121 – Vila Lavradores

(junto à Secretaria Municipal de Educação)

Telefone: (14) 3811-1524