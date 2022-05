Presidente da Dexco recebe título de “Cidadão Botucatuense”

Título a ser entregue originou-se do Decreto Legislativo nº 373, de dezembro de 2021

A partir das 19h30 desta sexta-feira, 20 de maio, a Câmara de Botucatu realiza sessão solene para entrega de Título de Cidadão Botucatuense a Antonio Joaquim de Oliveira. A homenagem é destinada a pessoas que não nasceram em Botucatu, mas que merecem ter sua contribuição à cidade reconhecida.

O título a ser entregue originou-se do Decreto Legislativo nº 373, de dezembro de 2021, oriundo de projeto de autoria do vereador Lelo Pagani (PSDB) e aprovado pela unanimidade do plenário.

Antonio Joaquim ou Toninho, como os familiares e amigos o conhecem, nasceu em 19 de junho de 1960 no município de Apucarana, no Paraná. Em 1979 prestou vestibular para o curso de Engenharia Florestal na Universidade Federal de Viçosa. Em 1986 se inscreveu para uma vaga de emprego para o cargo de Engenheiro Florestal na empresa Duratex.

Vivendo em Botucatu, foi promovido a Gerente Executivo, sendo responsável por operações da empresa em diversos estados do Brasil. Em 1995 tornou-se, aos 35 anos de idade, o mais jovem diretor da Duratex, assumindo o comando da Duraflora S.A. A empresa reunia todas as operações florestais da Duratex, somando mais de 200 mil hectares de terras espalhados pelos estados de São Paulo, Bahia e Rio Grande do Sul. Exerceu essa função na empresa em Agudos, para onde Antonio viajava todos os dias.

Em 2011 foi promovido à vice-presidência, responsável por toda a operação da divisão madeira do grupo, que incluía a operação florestal e as fábricas, além da operação comercial no Brasil, com braços comerciais na Europa e nos Estados Unidos. Por sua constante busca por inovações e melhorias na empresa, foi convidado a participar de um processo seletivo que iria escolher o novo presidente de toda a organização.

Para competir pela presidência, foi aos Estados Unidos e se especializou em Finanças e Estratégia pela Wharton Business School, da Universidade da Pensilvânia, uma das mais prestigiadas instituições do mundo no segmento. Em 2013, foi o escolhido e tornou-se o sexto presidente na história da Duratex.

Em 2021, ano em que completa 35 anos de empresa e 30 anos de residência em Botucatu, Antonio Joaquim teve a oportunidade de construir um projeto, a empresa Dexco, com um investimento na ordem de 600 milhões de reais na unidade de Botucatu, com estimativa da geração de 350 empregos diretos na região. O planejamento é para que a partir de 2023 seja realizada a primeira entrega de produtos fabricados nas novas instalações.

A empresa visa produzir placas cerâmicas de grandes formatos que podem ser utilizadas em bancadas e fachadas, substituindo chapas de mármore. A operação complementa a produção de revestimentos cerâmicos das quatro unidades da companhia localizadas no sul do Brasil, no estado de Santa Catariana nas cidades de Urussanga e Criciúma.