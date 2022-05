Partilha do Pré-Sal renderá R$ 1,5 milhão a Botucatu; outras cidades da região também são beneficiadas

Primeiro pagamento ocorreu na sexta (20), quando a Prefeitura teve depositados R$ 1.073.261,59



Por Flávio Fogueral

Botucatu receberá quase R$ 1,5 milhão provenientes da partilha do Pré-Sal. O anúncio ocorreu na sexta-feira, 20 de maio, pela Presidência da República. Os créditos são provenientes da arrecadação dos bônus de assinatura do leilão dos excedentes da cessão onerosa dos campos de Sépia e Atapu, no Pré-Sal.

Com isso, os cofres municipais terão o crédito total de R$ 1.488.616,90 a serem pagos em duas parcelas, sendo que a primeira ocorreu na própria sexta-feira (20), quando a Prefeitura teve depositados R$ 1.073.261,59. O restante- R$ 415.355,31-, serão destinados na terça-feira (24).

O leilão para exploração de petróleo e gás natural, realizado em dezembro de 2021, rendeu bônus de assinatura total de R$ 11,1 bilhões e os investimentos previstos são de cerca de R$ 204 bilhões.

Outros municípios da região também receberão créditos pela partilha do leilão. Itatinga terá destinação de R$ 343.480,94; Pardinho ficará com R$ 172.028,38; São Manuel terá R$ 533.683,21; Pratânia receberá R$ 157.051,20. Completam a lista na região Anhembi (R$ 191.923,94), Conchas (R$ 316.721,73), Bofete (R$ 226.606,25 ) e Avaré (R$ 903.374,80).