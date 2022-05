Professora da AAB é aprovada para arbitragem da Federação Paulista de Ginástica

Karen será a única representante da região no quadro de arbitragem estadual

Da Redação

A professora de ginástica rítmica da Associação Atlética Botucatuense (AAB), Karen Galli da Silva Nardoni, conseguiu a certificação como árbitra estadual da modalidade. Ela foi aprovada no Curso de Arbitragem de Ginástica Rítmica, pela Federação Paulista de Ginástica, com aval do Comitê da FPG.

A avaliação foi realizada no dia 7 de maio, em São Bernardo do Campo com árbitras internacionais onde focaram nas alterações das regras de pontuação da GR e exigiu avaliação teórica e prática das participantes. O resultado final foi divulgado no dia 18 de maio.

Com isso, Karen poderá arbitrar competições estaduais organizadas pela FPG, além de conseguir melhorar o rendimento de pontuação de suas equipes, obtendo mais segurança caso seja necessário questionar alguma nota da arbitragem nas competições. “Estou muito feliz, pois estudei muito para conseguir passar nessa avaliação. Além de arbitrar, poderei melhorar cada vez mais os treinamentos das minhas alunas, conhecendo mais as regras do Código de Pontuação da Ginástica Rítmica, para alcançar melhores resultados”, avaliou.

Karen será a única representante da região no ciclo de 2022 a 2024 a estar no quadro de arbitragem estadual da ginástica rítmica. “Foram dias e noites de estudos e valeu muito a pena, vou continuar me aperfeiçoando cada vez mais para continuar formando grandes atletas na ginástica”, disse.