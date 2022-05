Professores da Unesp Botucatu são homenageados pela Associação de Engenheiros Agrônomos de São Paulo

Contemplados com a medalha são escolhidos pelo Conselho Deliberativo e pela diretoria da AEASP

A Associação de Engenheiros Agrônomos do Estado de São Paulo (AEASP) fez a sua tradicional Cerimônia da Deusa Ceres no dia 27 de abril, durante a Agrishow 2022. A solenidade leva o nome da deusa romana da agricultura e da fertilidade e, desde 1972, presta homenagens a engenheiros agrônomos de longa e reconhecida trajetória de contribuição para a agropecuária.

Durante o evento, foram entregues as medalhas Fernando Costa, em diferentes áreas. Dentre os premiados estiveram Chukichi Kurozawa, Professor Emérito da Faculdade de Ciências Agronômicas (FCA) da Unesp, vencedor na categoria Defesa Agropecuária e o professor Zacarias Xavier de Barros, do Departamento de Engenharia Rural e Socioeconomia da FCA, vencedor na categoria Ensino.

O nome da insígnia reverencia a memória de Fernando Costa, um grande realizador, ministro da Agricultura no primeiro mandato de Getúlio Vargas, também secretário de Agricultura e interventor do Estado, reconhecido por sua luta em prol dos interesses da agronomia.

Os contemplados com a medalha são escolhidos pelo Conselho Deliberativo e pela diretoria da AEASP, por meio de sugestões de nomes encaminhadas por associados e entidades ligadas ao setor e devidamente justificadas. O prêmio é um reconhecimento por toda a relevância da contribuição em sua área de atuação.

Ao receber a medalha, o professor Kurozawa discursou. “Recebo muito honrado e com alegria esta homenagem na área de atuação Defesa Agropecuária. Especialmente porque essa área tem a finalidade de garantir alta produtividade, qualidade e sustentabilidade com sanidade aos alimentos de origem vegetal e animal”.

Por sua vez, o professor Zacarias comentou: “Receber esta homenagem da AEASP, após 41 anos de dedicação ao ensino representa o coroamento não só da carreira de um docente, mas sim de todos os docentes, funcionários e alunos da FCA/Unesp. Que esta homenagem venha servir de incentivo e motivação para todos que estamos sempre buscando o melhor para nossos alunos, pois todos pertencemos a uma só família que é a FCA”.

O evento reuniu cerca de 200 convidados no auditório do Centro de Cana do IAC, em Ribeirão Preto (SP), entre autoridades, profissionais da agronomia, produtores rurais, empresários e executivos, além de familiares e amigos dos premiados.

Em seu discurso de boas-vindas, o presidente da AEASP, Henrique Mazotini saudou aos presentes e afirmou, “nada mais justo que homenagear engenheiros agrônomos que fizeram do seu esforço, do seu desprendimento e do seu conhecimento técnico importantes contribuições para o desenvolvimento da agropecuária nacional, principalmente para a produção de alimentos”.