São Manuel soma 81 casos de dengue; Distrito de Aparecida detém o maior contingente de contaminações

Controle de Endemias está realizando nebulizações contra a dengue em bairros da cidade e do Distrito de Aparecida

Da Redação

A Diretoria de Saúde através do Setor de Vigilância Epidemiológica divulgou os casos de dengue em São Manuel, que até esta sexta-feira (20) somam 81 , sendo 78 autoctones e 3 importados, em todo o acumulado de 2022.

O distrito de Aparecida apresenta o maior número de casos contaminados, com 33 pessoas, sendo 16 da vila Ayres, 16 residentes no jardim Ana Victória e 1 da região central. Os demais casos foram registrados na região central da cidade, com 6 autoctones e 2 importados, Vila Rica (3), Clube Água Nova (2) Cohab I (2), Cohab II (1), Cohab III (1), CDHU I (1), CDHU II (8) Jardim Pinheiro (1), vila Santa Terezinha (1), vila Santa Helena (1), Distrito Industrial (1), Dinkel (1), Dinkel II (1), Jardim Alvorada (1) e 1 importado, Jardim Brasilia (1), Jardim Melita (1), Nova Conquista (2), Parque Santo Antonio (1), Recanto Ouro Verde (1), Santa Filomena (1), Vila Ipiranga (1), Vila São Geraldo (3) e zona rural (3).

Os sintomas da dengue mais comuns são: febre alta, dor ao movimentar os olhos, mal estar, falta de apetite, dor de cabeça e manchas vermelhas no corpo.

As pessoas devem ficar atentas e não deixarem objetos e lixo acumulado que possam abrigar a água parada, que é o local preferido para o aumento da proliferação do mosquito da dengue.

NEBULIZAÇÃO

A Diretoria Municipal de Saúde, através da Equipe do Controle de Endemias está realizando nebulizações contra a dengue em bairros da cidade e do Distrito de Aparecida de São Manuel, onde se encontram as pessoas com maior número de casos que foram contaminadas. .

Os moradores estão sendo orientados pela equipe da saúde, informando que a nebulização casa a casa está sendo necessária, devido ao aumento significativo do número de casos positivos de dengue registrados até está sexta-feira (20), que chegou a 81.

A orientação da Diretoria Municipal de Saúde é que a população faça uso de repelentes, se hidrate bem, tomando muita água, água de coco e isotônicos e que não deixe água acumulada em recipientes, que se tornam criadouros preferidos do mosquito.