Unesp de Botucatu abre inscrições abertas para ciclo de palestras Darwin Day

Evento comemorado mundialmente em alusão ao nascimento de Charles Robert Darwin

No dia 8 de junho será realizado, no Espaço IB Eventos, o “Darwin Day UNESP”, com a colaboração de docentes e discentes vinculados ao programa de Pós-graduação em Genética e Biologia Geral e Aplicada do Instituto de Biociências da Unesp de Botucatu (IBB), assim como de alunos de graduação. O evento acontecerá das 09h às 17h30.

O Darwin Day é um evento comemorado mundialmente em alusão ao nascimento de Charles Robert Darwin, o “pai” da teoria da Evolução e considerado um dos maiores cientistas da história da humanidade. Trata-se de um evento acadêmico de grande importância para as Ciências Biológicas e áreas correlatas ao tratar de um assunto central às premissas de Darwin e que hoje é ainda alvo de questionamentos por falta de embasamento científico correto.

Nesse contexto, as edições unespianas realizadas nos últimos cinco anos têm atendido ao anseio da comunidade interessada em discutir e melhor compreender as bases do fato que denominamos “Evolução”, à luz das ideias de Darwin.

No evento as palestras trarão temas como “O impacto da exploração dos recursos naturais na evolução humana”; “A evolução dos vírus”; “Conectividade e adaptação em plantas neotropicais”; “Registro fóssil e o Dilema de Darwin: implicações da fossilização no conhecimento da antiguidade e evolução basal dos animais”.

Entre os palestrantes estarão presentes: Dr. João Pessoa Araújo Júnior, Professor Adjunto do Departamento de Microbiologia e Imunologia do IBB; Dr. Marcello Guimarães Simões, Professor Titular de Paleontologia do IBB; Dra. Heloisa Maria Bertol, Professora do programa de Pós-graduação em História, UNIRIO; Dra. Marina Corrêa Côrtes, Professora Assistente Doutora no departamento de Biodiversidade da UNESP em Rio Claro.

As inscrições estão abertas e podem ser feitas aqui.