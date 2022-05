Botucatu: homem descumpre medida protetiva, ameaça ex de morte e acaba preso

Fato ocorreu na Avenida Dom Lúcio

Da Redação

Um caso de descumprimento de medida protetiva e ameaça contra mulher foi registrado na noite deste sábado, 21 de maio, em Botucatu.

Ocorrência atendida pela Guarda Civil Municipal (GCM) ocasionou a prisão de um homem que perseguiu a ex-esposa e, na Avenida Dom Lúcio, danificou o carro onde a vítima estava e a ameaçou de morte. Após, fugiu do local.

A viatura da GCM foi acionada e recebeu as informações com as características do mesmo. Na Rua José Antunes Filho, na Cohab 1, admitiu ter chutado o veículo e quebrado o retrovisor. Disse que fugiu por ter medo da reação de populares.

Ainda indagado pela GCM, salientou que sabia da medida protetiva contra ele. Diante do descumprimento e da ameaça, foi encaminhado ao Plantão Policial e está à disposição da Justiça.