Fundo Social de São Manuel recebe a doação de 150 cobertores

Fundo Social já cadastrou mais de 180 famílias em vulnerabilidade social

Da Redação

A Prefeitura Municipal de São Manuel, através do Fundo Social iniciou em abril a Campanha do Agasalho 2022, que já cadastrou mais de 180 famílias em vulnerabilidade social, que necessitam do auxílio para enfrentar o inverno.

Nesta sexta-feira (20) a Presidente do Fundo Social de Solidariedade, Márcia Oliveira recebeu a doação de 150 cobertores entregues por Manuel Massarico e que foram adquiridos através de uma ação entre amigos.

Maiores informações através do telefone 38124400 Ramal 4418 ou recados no WhatsApp 14-998072937.