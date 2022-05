Professor Rodrigo Bazan é o mais novo Livre-Docente da Unesp Botucatu

Rodrigo Bazan possui graduação em Medicina pela Faculdade de Medicina de Botucatu

Nesta sexta-feira, 20 de maio, o médico neurologista Rodrigo Bazan foi aprovado no concurso público para obtenção do título de livre-docente em Neurologia Clínica na disciplina Semiologia em Neurologia e Neurologia Clínica, junto ao Departamento de Neurologia, Psicologia e Psiquiatria da Faculdade de Medicina da Unesp, campus de Botucatu.

O processo teve início na quarta-feira, 18, com o sorteio do ponto para a prova didática. Na quinta, 19, aconteceu a instalação da bancada examinadora composta pelo Professor Titular Leonardo Antonio Mamede Zornoff, da Faculdade de Medicina de Botucatu (UNESP); pelo Professor Titular João Pereira Leite, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (USP); pelo Professor Titular Li Li Min, da Faculdade de Ciências Médicas (UNICAMP); pelo Professor Titular Jamary Oliveira Filho, da Universidade Federal da Bahia (UFBA) e pelo Professor Associado Octávio Marques Pontes Neto, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (USP).

Na sequência foi realizada a prova didática, seguida pela prova escrita, julgamento do memorial e leitura da prova escrita. Já nesta sexta, Bazan defendeu a tese intitulada “Efeito do treino assistido por robótica na negligência espacial unilateral após acidente vascular cerebral – Revisão sistemática e metanálise de ensaios clínicos randomizados”.

O estudo está relacionado ao Acidente Vascular Cerebral (AVC), doença altamente incapacitante e que figura entre as principais causas de morte no Brasil. Foram analisados casos de pacientes que tiveram AVC, sobretudo do tipo isquêmico com lesões em uma região do cérebro que leva a problemas de reconhecimento do espaço, com foco naquilo que a literatura traz e as terapias de reabilitação que reabilitação que mais funcionam. “Foi essa a forma que focamos no estudo, inclusive com modernas técnicas que incluem o uso de robôs na reabilitação dos pacientes. É uma linha de pesquisa que já tenho há muitos anos. Trouxe conhecimentos importantes que, em um futuro próximo, poderão ser aplicados à prática clínica”, informa Bazan.

O novo livre docente da FMB classificou a aprovação no concurso como uma grande conquista que reflete décadas de investimentos em estudos, pesquisas, formação de pessoas, assistência à saúde, dedicação aos alunos, aos programas de pós-graduação e que o motiva a continuar caminhando mesmo nos momentos de adversidade, contribuindo para a construção de uma carreira sólida. “A grande expectativa é que, com essa titulação, a gente consiga fortalecer ainda mais os laços institucionais, intra e extramuros da universidade, para continuarmos caminhando com ensino, pesquisa e assistência em um país com tantas dificuldades”, comenta.

Apesar do desgaste emocional e até mesmo físico que habitualmente envolve esse tipo de concurso, Bazan assegura que vale a pena passar por esses momentos. “É mais uma etapa no processo de amadurecimento necessário na carreira acadêmica. Tenho imenso orgulho de ter me formado nessa escola há mais de duas décadas, ter feito residência aqui e chegar ao ponto de poder ser professor dessa escola e continuar caminhado, montando grupos de pesquisa que nos possibilitem crescer”.

A nova titulação foi dedicada à família e, principalmente, aos pacientes que o médico classifica como os grandes motivadores nos momentos de cansaço e de desesperança. “Não tenho dúvida nenhuma de que eles são nosso principal foco e nossos grandes motivadores. Na verdade, toda minha carreira acadêmica eu dedico aos pacientes porque na minha linha tudo é focado no paciente, nos tratamentos, nos melhores desfechos. Na verdade eles e minha família me deram suporte emocional para que eu pudesse conquistar grandes sonhos como o de hoje”, finaliza.

Trajetória

Rodrigo Bazan possui graduação em Medicina pela Faculdade de Medicina de Botucatu/Unesp (1998), mestrado (2010) e doutorado (2014) em Neurologia pela Faculdade Medicina de Ribeirão Preto/USP. Professor Assistente doutor da Faculdade de Medicina de Botucatu (FMB/UNESP), membro do Comitê de Ética em Pesquisa da FMB/UNESP, Supervisor da Residência Médica em Neurologia da FMB/Unesp, pesquisador do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico FMB/UNESP, Coordenador Geral da Unidade de Pesquisa Clínica (UPECLIN) da FMB/UNESP. Tem experiência na área de Medicina, com ênfase em Neurologia, atuando principalmente nos seguintes temas: AVC, Pesquisa Clínica em doenças cerebrovasculares, doppler transcraniano, unidade de AVC, reabilitação neurológica.