Projeto com cadeiras adaptadas para trilhas será implantado no Horto Municipal de Avaré

Equipamentos foram obtidos por meio do Programa Cidade Acessível do Governo de São Paulo

Da Redação

Um dos cartões-postais da Estância Turística de Avaré, o Horto Municipal vai ser palco no sábado, 28, do lançamento do projeto Trilha Acessível.

A iniciativa da Secretaria Especial dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SEDPD) consiste na disponibilização de cadeiras adaptadas para cadeirantes ou pessoas com mobilidade reduzida.

O projeto é uma parceria com a Secretaria Municipal de Turismo. Com início às 10 horas, a demonstração vai contar com a participação de três cadeirantes convidados pela pasta.

É preciso a ajuda de duas pessoas para utilizar a cadeira adaptada. Os equipamentos foram obtidos por meio do Programa Cidade Acessível do Governo de São Paulo. As cadeiras serão emprestadas gratuitamente mediante a assinatura de um termo de responsabilidade diretamente na Secretaria de Turismo, localizada no Horto.

“O objetivo da SEDPD é, em parceria com outras secretarias municipais, tornar a nossa cidade cada vez mais inclusiva, dando oportunidade para pessoas com deficiência exercerem os seus direitos”, ressalta a SEDPD.