Serviço de Fonoaudiologia no Hospital das Clínicas de Botucatu é um dos maiores vinculados ao SUS na região

Um profissional que evidencia sua importância no contexto em que atua o Sistema Único de Saúde (SUS) é o Fonoaudiólogo – responsável pela promoção da saúde, prevenção, avaliação e diagnóstico, orientação, terapia (habilitação e reabilitação), aperfeiçoamento das funções auditivas, da linguagem oral e escrita, da voz, da fluência, da articulação da fala, dos sistemas miofuncional e de deglutição.

O Serviço de Fonoaudiologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB) atua hoje nas áreas de audição, deglutição, linguagem, neonatologia e voz. Os profissionais estão na linha de frente da assistência e dialogam com diferentes equipes médicas e multiprofissionais, dentre elas, a Neurologia, Neurocirurgia, Otorrinolaringologia, Geriatria, Pediatria, Neonatologia, Clínica Médica, Cuidados Paliativos, Unidade de Terapia Intensiva, Cirurgia Torácica, Gastroenterologia, Cardiologia, Oncologia, Neuropediatria, Fisioterapia, Psicologia, Nutrição, Terapia Ocupacional e Enfermagem.

O Serviço de Fonoaudiologia na Pandemia

Durante a pandemia de COVID-19, o Serviço de Fonoaudiologia desempenhou relevante atividade com pacientes acometidos pela doença. “O fonoaudiólogo teve papel fundamental na identificação e reabilitação das alterações na deglutição (disfagia), voz (disfonia) e na redução do risco de broncoaspiração, principalmente nos casos que necessitaram de intubação orotraqueal e traqueostomia”. explica Priscila Watson Ribeiro, coordenadora do Serviço de Fono do HCFMB.

Atualmente, o Serviço recebe estes pacientes nos Ambulatórios da Disfagia, Distúrbios da voz e Pós-Covid (coordenado pela equipe de Pneumologia) para reavaliação, seguimento e reabilitação das alterações de deglutição e voz, finaliza Priscila.

A equipe de fonoaudiologia é composta por 13 profissionais: Priscila Watson Ribeiro, Andréa Cristina Joia Gramuglia, Bruna Camilo Rosa, Daniela Rodrigues Barros Giacobino, Elaine Lara Mendes Tavares, Flávia Yuri Shimizu, Giovana de Paula Zanchetta Zacheo, Giovana Aparecida Dias de Souza, Jéssica Pacharoni Argentim, Letícia Saia da Silva, Lívia Gonçalves Antunes, Silvia Aparecida Prodócimo Calore, Letícia Aparecida de Souza.