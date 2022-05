Empresa imobiliária abre vagas de trabalho para Botucatu e cidades da região

Para concorrer, os interessados deverão cadastrar seus currículos no site da Moura Leite

Da Redação

Presente no mercado há mais de 25 anos, a Moura Leite Loteamentos, empresa de urbanização com sede em Botucatu e outras três unidades localizadas em Taguaí, São Paulo e Cerqueira César, está contratando profissionais para as áreas estratégicas da empresa. São quatro (4) vagas de início imediato em regime presencial com remuneração compatível com o mercado.

As vagas abertas são para atuar na matriz, em Botucatu para os seguintes cargos: Auxiliar Comercial, Assistente de Marketing, Assistente Administrativo de Serviços e Gerente de Engenharia.

“Nossa perspectiva é buscar profissionais engajados com o mercado e que estejam dispostos a crescer conosco.” comenta Fábio Moura Leite, diretor da Moura Leite Loteamentos.

Para concorrer, os interessados deverão cadastrar seus currículos no site da Moura Leite, pelo link: https://moura-leite- loteamentos.factorialhr.com/.