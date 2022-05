Professores da Unesp de Botucatu publicam manual sobre emergências pediátricas

“O atendimento de emergência em pediatria requer muito conhecimento técnico e teórico. Não havia até então, na literatura nacional, um livro que reunisse os principais temas e que fosse de fácil acesso. Ele traz praticamente todas as situações clínicas mais frequentes da emergência. Para quem trabalha na linha de frente é fundamental”, afirma Fioretto.

Os editores levaram um ano entre a coleta e organização de todo o material, a leitura de cada capítulo, as diversas checagens e correções até chegarem ao produto final. Além dos professores, os residentes da disciplina de Medicina Intensiva e Emergências Pediátricas também tiveram participação ativa e importante na elaboração do conteúdo do manual, bem como outros Departamentos da FMB.

A expectativa é repetir o sucesso de outras duas obras lançadas anteriormente pelo mesmo grupo: o livro “UTI Pediátrica”, de 2003 e que teve sua segunda edição em 2020 e o livro-texto “Emergências Pediátricas”, de 2019. “O livro texto aborda mais a questão fisiopatológica e as condutas, enquanto o novo livro é mais prático, para utilização no dia a dia do plantão do médico que atende as crianças na unidade de emergência. Também é importante para quem atende em UTI porque trata de diversas patologias”, explica Dra. Joelma.

Em 2020, os professores ainda lançaram o livro “Do Recém Nascido ao Adolescente”, com participação de todas as disciplinas do Departamento de Pediatria. E a produção literária não pára por aí. Para o segundo semestre de 2022 está previsto o lançamento de um livro sobre as aplicações práticas de ventilação mecânica em Pediatria e até o fim do ano outro título, desta vez descrevendo as atividades do Time de Resposta Rápida no atendimento de casos adultos e pediátricos.

Em Botucatu, o lançamento do “Manual de Emergências em Pediatria” acontecerá no dia 8 de junho, com uma sessão de autógrafos na loja New Móveis Planejados (Avenida Vital Brazil, 1172), a partir das 17h30.