São Manuel define regras para comércio ambulante para o Corpus Christi

O feriado será em 16 de junho e São Manuel promove uma das celebrações mais tradicionais

Da Redação

Em reunião realizada na última semana, em que participaram os diretores municipais Thiago Donini (Turismo), Natalino Medolago (Finanças), Edinho Baptistão (Indústria e Comércio) e ainda o comandante da GCM Camargo e a chefe do Setor de Tributação Priscila Fraidenberg, ficou definida as regras para o trabalho dos ambulantes durante as festividades da procissão de Corpus Christi.

O feriado será em 16 de junho e São Manuel promove uma das celebrações mais conhecidas e tradicionais do interior paulista.

As decisões da reunião foram as seguintes: