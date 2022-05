Sebrae-SP abre 240 vagas para cursos gratuitos na região de Botucatu

Capacitações serão realizadas de forma online durante todo o mês de junho

Da Redação

O Sebrae-SP está com inscrições gratuitas abertas para seis cursos online para a região de Botucatu. São opções de capacitações técnicas e de gestão voltadas para quem quer iniciar uma atividade ou melhorar a organização da empresa. Ao todo são 240 vagas disponíveis.

Os cursos fazem parte do Empreenda Rápido, programa em parceria com o Governo de SP. Empreendedores, empreendedoras e pessoas que querem iniciar um novo negócio nas cidades de Anhembi, Arandu, Areiópolis, Avaré, Bofete, Botucatu, Conchas, Itatinga, Jumirim, Laranjal Paulista, Paranapanema, Pardinho, Pereiras, Porangaba, Pratania, Quadra, Torre de Pedra e São Manuel podem se inscrever.

A agenda começa no dia 1º de junho, das 19h às 21h, com o curso comece certo nas redes sociais. A carga horária é de duas horas e são 50 vagas abertas. No dia seguinte, 02, também das 19h às 21h, acontece o curso transforme seguidores em compradores, com a mesma carga horária e igualmente com 50 vagas disponíveis.

De 06 a 22 de junho, em encontros às segundas, quartas e sextas, das 18h30 às 22h30, acontece o curso sobre horta orgânica caseira. A carga horária total é de 24 horas e são 30 vagas disponíveis. Entre os dias 06 e 26 de junho, também às segundas, quartas e sextas, das 19h às 22h12, será ministrado o curso de técnicas para a criação de uma loja virtual, com carga horária total de 20 horas e 30 vagas abertas.

Entre os dias 07 e 30 de junho, às terças e quintas, das 19h às 22h12, será oferecido o curso de técnicas para fotografia comercial com celular, com carga horária de 20 horas e 30 vagas disponíveis. Por fim, entre os dias 20 e 24 de junho, das 19h às 21h, as pessoas poderão se inscrever no curso de gestão descomplique sua empresa. Ao todo 20 horas de curso com 50 vagas.

As pessoas interessadas podem se inscrever pelo link http://bit.ly/CURSOTECNICOONLINE. Mais informações pelo telefone (14) 3811-1710.

Agenda

Toda a programação de cursos, palestras e programas com inscrições abertas para a região pode ser consultada na agenda do Sebrae pelo link https://sebraebotucatu.glideapp.io/. Além de ficar por dentro da programação, também é possível se informar sobre os locais de atendimento, emitir certificados e tirar dúvidas com os especialistas.

