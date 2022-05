Botucatu: homem é preso após ameaçar matar a ex-esposa

Fato ocorreu na Vila dos Lavradores

Da Redação

Um homem de 47 anos foi preso na tarde desta terça-feira, 24 de maio, após admitir que mataria a ex-esposa. O fato ocorreu na Vila dos Lavradores e foi atendido pela Guarda Civil Municipal (GCM).

Consta em boletim que o acusado entroi em um estabelecimento comercial, portando uma faca e comentou que mataria a ex-esposa, que trabalha nas proximidades. A região é densamente populosa e um polo comercial de Botucatu.

Devido às ameaças, terceiros acionaram a GCM que se deslocou até o local enquanto o acusado ainda fazia as ameaças. Ao perceber a chegada dos agentes municipais, o homem jogou a faca no chão. Em consulta com a vítima, a mesma afirmou que tinha uma medida protetiva contra o ex-marido.

Ambos foram conduzidos à Delegcia de Defesa da Mulher (DDM), onde a autoridade policial fez os trâmites decorrentes da Lei Maria da Penha. Acusado está à disposição da Justiça.