Boucatu: viaduto e ponte receberão alambrados de proteção para pedestres

Da Redação

Duas estruturas viárias receberão novos dispositivos de segurança para o passeio de pedestres. É o que pretende a Prefeitura de Botucatu ao abrir edital para a contratação de empresa para instalar alambrados no viaduto Josey de Lara Carvalho, no Jardim Paraíso; e na ponte Cruzeiro do Sul, no Jardim Ouro Verde.

O edital 9/2022 prevê investimento de R$ 212.618,99 oriundos dos cofres municipais e terá prazo de conclusão em até 90 dias após a ordem de serviços dada pela Prefeitura.

Segundo o edital, R$ 118.363,37 serão destinados à instalação de alambrado no viaduto Josey de Lara Carvalho, que liga o Jardim Paraíso à Região Leste e que tem se tornado importante via de circulação de veículos e pessoas. Pelo projeto as telas de proteção passarão a ter 3 metros de altura adicionados ao guarda-corpo existente.

Na ponte Cruzeiro do Sul, que liga o Jardim Itamaraty ao Ouro Verde, o projeto também consistirá na instalação de alambrado com 3 metros de altura adicionados à estrutura existente. Para isso, o investimento no orçamento delineado pelo projeto é de R$ 94.255,62.

A abertura dos envelopes da concorrência pública está prevista para ocorrer em 6 de junho.