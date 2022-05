Campanha do Agasalho, em São Manuel, recebe doação de roupas e de 300 cobertores

Entregas para as famílias que fizeram o agendamento, ocorrem no ginásio do Poliesportivo

Da Redação

A Campanha do Agasalho, realizada todos os anos pela Prefeitura de São Manuel, através do Fundo Social de Solidariedade e apoiado pelas Diretorias Municipais recebeu a doação de 300 cobertores da Loja Maçônica João Nogueira Jaguaribe.

Nessa semana as entregas para as famílias que fizeram o agendamento, ocorrem no ginásio do Poliesportivo. No entanto, a Campanha do Agasalho 2022 segue até julho, para atender todos que necessitarem do auxílio.