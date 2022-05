Empresas do transporte coletivo de Botucatu levam alunos da rede pública para passeio educativo

Um ônibus escolar de 29 lugares levará as crianças por um itinerário pela região central da cidade

Da Redação

As empresas Reta Rápido e Pontual Transportes e Locação, que integram o Consórcio do Transporte Coletivo de Botucatu (CTC), promovem, nesta semana, uma campanha de conscientização no trânsito com alunos da rede pública de ensino. Denominada “Aula no Busão”, a ação vai levar grupos de alunos com idades entre 10 e 14 anos para um passeio de ônibus pela cidade enquanto assistem a uma palestra educativa, em sintonia com a campanha “Maio Amarelo”.

Um ônibus escolar de 29 lugares levará as crianças por um itinerário pela região central da cidade, onde, além do conteúdo teórico, poderão visualizar, em tempo real, pela janela, as situações rotineiras do trânsito. Os passageiros dessa “viagem de conhecimento” receberão informações, por exemplo, sobre os riscos do uso do celular ao volante; a importância do cinto de segurança e os cuidados que os veículos maiores devem ter com os menores, como é o caso da bicicleta.

Nesta quarta-feira, 24, às 10h30, os estudantes da Escola Estadual Prof. Manoel Patrício do Nascimento, no Jardim Aeroporto, participarão da atividade e na quinta-feira, 25, a partir das 14h30, será a vez dos alunos da Escola Sophia Gabriel de Oliveira. Todos receberão um folder informativo.

“Como estamos no Maio Amarelo, mês em que, nacionalmente, são realizadas campanhas de conscientização e prevenção de acidentes no trânsito, unimos as duas empresas do transporte coletivo de Botucatu para essa ação educativa. Nossa intenção era tirar os alunos da sala de aula tradicional e oferecer a eles uma palestra móvel. Eles poderão conferir, ao vivo e a cores, quais são as atitudes corretas e aquelas que não devem ser praticadas no trânsito”, explica Jonilton Coelho, gerente do CTC Botucatu.