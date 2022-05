Guilherme Boulos cumprirá agenda em Botucatu nesta quinta (26)

Esta é a segunda visita do político ao município

Da Redação

O dirigente nacional do Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) e do Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto (MTST), Guilherme Boulos cumprirá agenda em Botucatu nesta quinta-feira, 26 de maio.

Esta é a segunda visita do político ao município, onde terá reunião, a partir das 17h30, com professores da Unesp, no Espaço IB Eventos, em Rubião Júnior.

Na sequência, as 19h30, terá encontro aberto com a comunidade, onde pretende discutir ideias e propostas para o interior Paulista. Evento será no Sindicato dos Ferroviários, na Rua Domingão Gonçalves, 93, Vila dos Lavradores.

Na sexta-feira, 27 de maio, estará em Avaré para o encerramento da Semana de Comunicação da Faculdade Eduvale, onde lançará seu livro Sem Medo do Futuro.

Boulos, que havia se colocado como pré-candidato a governador, retirou seu nome para apoiar Fernando Haddad (PT). O político presidirá a federação entre PSOL e Rede Solidariedade e devem integrar o grupo de base da pré-candidatura do ex-presidente Lula.