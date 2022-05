Luta antimanicomial é tema de tribuna livre na sessão plenária da Câmara de Botucatu

Uso da Tribuna foi da representante do Fórum Permanente Intersetorial de Saúde Mental



Da Redação

A sessão ordinária de 23 de maio da Câmara de Botucatu contou com um momento de Tribuna Livre, ocupada pela representante do Fórum Permanente Intersetorial de Saúde Mental, Débora Mendes de Araújo. Ela abordou a importância da luta antimanicomial (movimento que é comemorado no dia 18 de maio), que trabalha pelo cuidado em liberdade das pessoas em sofrimento psíquico ou com diagnóstico psiquiátrico.

Em sua fala, defendeu os direitos humanos, a democracia, o SUS, a rede de atenção psicossocial e espaços adequados para atender a população. A palestrante ressaltou o Fórum Permanente Intersetorial de Saúde Mental como local de luta e debate, além do momento delicado de fragilização de direitos, de serviços e de investimentos públicos voltados a essas pessoas que precisam ser acolhidas. No final, chamou os vereadores para serem aliados nesta batalha.

Como é de praxe, os vereadores puderam fazer perguntas e colocações sobre o assunto à palestrante, que respondeu na sequência. Todos se mostraram abertos a continuar os debates sobre a Luta Antimanicomial na Câmara.