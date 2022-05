Memorial de Música Caipira de Botucatu receberá o nome de Jair de Oliveira

Espaço será destinado à preservação do estilo musical, fortemente presente na região

Da Redação

O violeiro botucatuense Jair de Oliveira (1948-2020) nomeará o futuro Memorial da Música Caipira, que está sendo construído ao lado da capela de Anna Rosa, na Rua Mário Barbieris, na Cohab 1. A denominação foi aprovada pela Câmara de Botucatu na sessão de segunda-feira, 23 de maio, por meio do Projeto de Lei 26/2022, de autoria do vereador Lelo Pagani (PSDB).

O espaço será destinado à preservação do estilo musical, fortemente presente na região. O investimento da obra é de R$ 340 mil, cuja verba é oriunda da oficialização de Botucatu como Município de Interesse Turístico (MIT). Espaço contará com recepção com área para exposições itinerantes, mais três salas onde serão ministradas aulas e cursos de música e até um pequeno coreto na parte externa.

A denominação, violeiro da antiga dupla Botu e Catu. Jair de Oliveira, o Catu da dupla Botu e Catu, nasceu em 11 de maio de 1948 na Fazenda Canelas, próximo ao Parque Natural Municipal Cachoeira da Marta. Filho de Bermiro de Oliveira e Luiza Antunes de Oliveira tinha mais quatro irmãos: Jairo de Oliveira (foi este o primeiro Catu da

dupla), Jacira de Oliveira, Juraci de Oliveira e Jorge de Oliveira. Homenageado exerceu a profissão de caminhoneiro desde 1973 e, em seguida, tornou-se servidor da UNESP, onde se aposentou como motorista. Morreu em 31 de dezembro de 2020.