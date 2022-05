Pai é preso após matar as filhas e ameaçar explodir casa em Taquarituba

Mãe das crianças chegou a ir ao local, mas não conseguiu falar com o marido

Da Redação

Um homem de 45 anos foi preso na tarde desta terça-feira, 24 de maio, após matar as duas filhas, de 5 e 6 anos, e ameaçar explodir a própria casa em Taquarituba. O acusado do crime sofreria de depressão, conforme informações iniciais.

O crime ocorreu no final da manhã quando vizinhos sentiram um forte odor de gás vindo da casa onde as mortes ocorreram. O acusado abrira um botijão de gás e disse que explodiria a residência. Ficou constatado que as meninas estavam dentro da residência. Um outro filho estaria na escola.

Policiais e bombeiros foram acionados para atender o caso. O quarteirão foi evacuado para evitar uma tragédia ainda maior. A mãe das crianças chegou a ir ao local, mas não conseguiu falar com o marido.

No final da tarde, a polícia decidiu invadir a casa e encontraram os corpos das meninas já sem vida. Em constatação inicial, já ha algumas horas.