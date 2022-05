Botucatu tem curso gratuito para Assistente Administrativo

De 4 a 30 de junho, os interessados, a partir de 15 anos, poderão se inscrever presencialmente

Da Redação

A Associação Comunitária João de Barro e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC) de Botucatu estarão com inscrições abertas para o curso gratuito de Qualificação Profissional de Assistente Administrativo, voltado para a população do setor sul da cidade, prioritariamente para moradores da Vila Santa Maria e região.

De 4 a 30 de junho, os interessados, a partir de 15 anos, poderão se inscrever presencialmente na Sede do Projeto Bem-Te-Vi ou pelo telefone (14) 99670-5060, devendo apresentar os documentos RG e CPF. Ao todo serão disponibilizadas 15 vagas, totalmente gratuitas, para aulas ministradas pelo professor Fábio Kubica do SENAC e que acontecerão de segunda a sexta-feira, das 19h às 22h30, no Projeto Bem-Te-Vi.

A expectativa é de que após o curso os participantes estejam aptos para atuar profissionalmente em organizações dos segmentos de comércio de bens, serviços e turismo e nos demais setores da economia, em organizações públicas e privadas, relacionando-se com equipes dos diversos setores da organização.

Em caso de recrudescimento das medidas sanitárias devido à pandemia de Covid-19, será necessário que os alunos matriculados possuam celular, tablet ou computador, com conexão à internet para acompanhar as aulas.

Esta ação é uma parceria entre a Associação Comunitária João de Barro, localizada no Jd. Santa Mônica, e o SENAC Botucatu, que concede bolsas de estudo 100% gratuitas a pessoas com renda inferior a 2 salários mínimos, através do Programa Senac Gratuidade que promove a inclusão socioeducativa da comunidade local.

SERVIÇO

Curso gratuito de Qualificação Profissional de Assistente Administrativo

15 Vagas – Inscrições pelo telefone (14) 99670-5060 ou presencialmente na Sede do Projeto Bem-Te-Vi: Rua Jornalista Pedro Chiaradia, n° 1620 – Jd. Santa Mônica