Botucatu terá espaço exclusivo para adoção de gatos

Além de contar com a gatificação e adoção, terá sessões de interação com os pets

Da Redação

A partir deste sábado (28), quem desejar adotar um gatinho poderá escolhê-lo no Shopping Park Botucatu. O espaço, localizado na portaria 3, foi cedido à ONG Liga do Bem e tem por objetivo conscientizar a adoção responsável. Além de contar com a gatificação e adoção, terá sessões de interação com os pets.

Sobre a Liga do Bem

A instituição foi fundada em 2016 e, desde então, trabalha no resgate de cães e gatos de rua em situação de abandono ou maus tratos, amparando-os em um abrigo seguro, com ração, água e medicação.

Sobre o Shopping