Vítima é do sexo masculino e estava internada no Hospital das Clínicas

Da Redação

Boletim emitido pela Secretaria Municipal de Saúde na noite de terça-feira, 24 de maio, apontou nova morte provocada pela Covid-19 em Botucatu.

A vítima é um homem de 85 anos, que estava internado no Hospital das Clínicas de Botucatu. Não foi informado se o mesmo possuía ciclo vacinal completo com as quatro doses do imunizante.

Com isso chegam a 348 as vítimas fatais decorrentes das infecções pelo novo coronavírus.