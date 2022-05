Defesa Civil e Corpo de Bombeiros realizaram treinamento de brigada contra incêndios

Ação tem como objetivo treinar servidores para o apoio no combate de incêndios de pequeno porte

Da Redação

A Defesa Civil, em parceria com o Corpo de Bombeiros de Botucatu, realizou na manhã desta quarta-feira, 25, o treinamento da brigada de incêndio das prefeituras de Botucatu, Torre de Pedra e Pardinho, além de bombeiros civis da Unesp. A ação tem como objetivo treinar servidores para o apoio no combate de incêndios de pequeno porte, auxiliando o trabalho do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil durante o período de estiagem, quando as ocorrências aumentam.

O treinamento foi dividido em duas partes: teoria e prática, e cada brigadista aprendeu sobre como manusear equipamentos em segurança, quais ações tomar em casos de focos de incêndio e a importância da prevenção através de limpezas e aceiros em áreas com risco de pegar fogo.

Da Prefeitura de Botucatu, participaram do treinamento servidores das secretarias de Infraestrutura, Verde, Saúde, Zeladoria, além da Defesa Civil e Guarda Civil Municipal.

“Precisamos unir forças com o Corpo de Bombeiros, com objetivo de prestar ajuda e diminuir os casos de queimadas em Botucatu. O treinamento oferece as orientações necessárias para os servidores que fazem parte da brigada consigam ajudar no combate a incêndios, de forma segura”, explicou Lucas Trombaco, Coordenador da Defesa Civil de Botucatu.

Todos os anos, além de ações de prevenção como a execução de aceiros em áreas rurais, a Prefeitura atua no combate aos incêndios através da brigada municipal.

“O Corpo de Bombeiros atua, não apenas no sentido do combate, mas também da prevenção, conscientizando a população sobre a importância de evitar fogo em mato. Pedimos que os moradores mantenham seus terrenos limpos, evitem fazer fogueiras e acionem o Corpo de Bombeiros e Defesa Civil em caso de focos de incêndio, assim podemos apagar antes que vire um grande incêndio”, destacou Fábio Lyrio, Tenente do Corpo de Bombeiros de Botucatu.