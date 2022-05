Programa busca acolher e formar estagiários na Unesp de Botucatu

Iniciativa busca proporcionar ao participante um espaço de reflexão sobre seu papel profissional

Da Redação

Pensando no bem estar, desenvolvimento profissional e conhecimento adequado da história e funcionamento da Faculdade de Medicina de Botucatu (FMB/UNESP), a Comissão de Avaliação dos Estagiários do CIEE realizará o Programa de Acolhimento e Formação de Estagiários.

A iniciativa busca proporcionar ao participante um espaço de reflexão sobre seu papel profissional, fornecendo as ferramentas necessárias para desenvolvimento de ações em consonância com a formação de estagiário proposta pela Faculdade de Medicina e pelo mercado de trabalho a partir de informações sobre a instituição e da aproximação com os demais colegas.

O público-alvo são os estagiários de nível médio e superior da Faculdade de Medicina num total de 15 pessoas que se encontram em diversas áreas. A responsabilidade técnica pela elaboração e condução do treinamento está a cargo de Martha Negrisoli, psicóloga e especialista em gestão da saúde.

A metodologia inclui atividades teóricas e práticas com dinâmica de grupo e jogos. A programação se divide em três etapas: 1) Espaços de Convivência: apresentação dos participantes, apresentação da FMB, papel, missão, propósito e papel profissional do estagiário; 2) Profissional de Alta Performance: competências socioemocionais, o papel da comunicação e relacionamentos; 3) organização e gestão do tempo, priorização de tarefas, hábitos e disciplina e equilíbrio entre vida profissional e pessoal.

As atividades acontecerão nos dias 27/5, 2/6 e 10/6/2022, na Faculdade de Medicina de Botucatu, assim divididas: 27/05/2022 (sexta-feira) – 8 às 11h – Central de Aulas da FMB – Sala 16; 02/06/2022 (quinta-feira) – 9 às 12h – Sala Interativa – NEAD.Tis e 10/06/2022 (sexta-feira) – 9 às 12h – Sala Interativa – NEAD.Tis.

A inscrição para o evento pode ser feita aqui.