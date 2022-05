Promotora Gabriela Manssur estará em Botucatu para lançamento de programa voltado à autonomia financeira da mulher

Programa conta com o apoio de empresas privadas que viabilizam vagas de emprego

Da Redação

A promotora de Justiça Gabriela Manssur estará em Botucatu na próxima sexta-feira (27) para participar do lançamento do programa Tem Saída, voltado à autonomia financeira da mulher em situação de violência doméstica e familiar, a ser lançado pela Prefeitura Municipal.

A ação é uma parceria da Prefeitura – através das Secretarias de Assistência Social e Segurança Pública-, com o Ministério Público e Tribunal de Justiça. O programa conta com o apoio de empresas privadas que viabilizam vagas de emprego para as mulheres, para promover a reinserção no mercado de trabalho, contribuindo para a independência financeira da mulher e o fim do ciclo de violência.

Em Botucatu, o Tem Saída foi instituído pela lei 6278, de 27 de outubro de 2021, de autoria da vereadora Cláudia Gabriel (União Brasil).

Gabriela, que é especialista e referência em violência contra a mulher, também vai celebrar uma parceria com a OSC Renascer para o projeto Justiceiras, uma das iniciativas da promotora.