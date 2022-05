Tentativa de furto de fiação provoca a perda de 1600 doses de vacina

Um boletim de ocorrência será lavrado pela Diretoria de Saúde

Da Redação

Na noite de segunda-feira (23) o Unidade Básica de Saúde do Jardim Santa Mônica, em São Manuel, foi alvo de uma tentativa de furto da fiação elétrica existente nas proximidades e, teve a perda de mais de 1600 doses de vacina, entre as incluídas no Plano Nacional de Imunização e as exclusivas contra a Covid-19.

Segundo relatado pela assessoria da Prefeitura, durante na tentativa de furto um disjuntor, localizado no relógio de força, que fica dentro do pátio foi desligado e a tampa da caixa de energia destruída. A Unidade de Saúde, devido ao ato de vandalismo praticado ficou sem energia elétrica e consequentemente, as vacinas que se encontravam armazenadas na geladeira,tiveram que ser descartadas. No total haviam 1.600 doses de vacinas de rotina e 132 doses contra a Covid-19 (Astrazeneca, Butantan, Janssen e Pfizer).

