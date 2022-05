Botucatu: reparos em ruas geram reclamações de moradores no Altos da Serra

Infraestrutura da região sente os efeitos de embargos judiciais

Da Redação

Moradores do Altos da Serra, no setor Sul de Botucatu, têm convivido com a degradação da infraestrutura viária na região.

Devido a problemas de regularização do loteamento, algumas das ruas ficaram sem a devida manutenção por parte do Poder Público.

É o caso das Ruas 1 e 3, e Ruas Silvio Generoso, Antônio Rosa, Moacir Geronimo, Irene Magri Menezes. Com o tempo buracos se formaram nestas vias, exigindo reparos. O serviço até que foi efetuado pela Prefeitura, mas não ocorreu a aplicação da massa asfáltica. No lugar estão pequenas pedras basalticas, usadas em construção.

Moradores relataram ao Notícias que fizeram pedidos para que os trechos recebessem asfalto. No entanto, a pavimentação ainda não ocorreu. Relataram que é frequente a ocorrência de incidentes durante frenagem de veículos como carros e caminhões.

Segundo a Prefeitura de Botucatu, por meio de seu Departamento de Comunicação, a aplicação de massa asfáltica ainda não é possível devido aos embargos judiciais existentes no loteamento.