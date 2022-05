Botucatu terá aplicação da quarta dose da vacina contra Covid em moradores acima de 50 anos

Vacinação será nas Unidades de Saúde entre 8 e 16 horas

Botucatu passará a vacinar no próximo sábado, 28, com a segunda dose de reforço (quarta dose) contra a Covid-19 pessoas entre 50 e 59 anos.

A vacinação será possível a partir de uma nota técnica emitida pela Comissão de Acompanhamento, Controle, Prevenção e Tratamento da Covid-19, que recomenda a imunização deste grupo prioritário seguindo critérios como o aumento recente na transmissão do Coronavírus em Botucatu; a diminuição da proteção com o passar dos meses, já comprovada por meio de estudo científico; e casos já realizados em outros países como o Chile.

Confira a nota técnica em anexo.

A vacinação deste grupo prioritário será realizada no próximo sábado em todas as Unidades de Saúde entre 8 e 16 horas, além de um posto de vacinação na Praça do Bosque (Centro) das 10 às 16 horas, e no Shopping Botucatu das 10 às 21 horas.

Para se vacinar, a pessoa deve ter recebido a 3ª dose há mais de 4 meses; ter tomado a última dose da vacina em Botucatu, além de apresentar documento de identificação com foto e o cartão de vacina da Covid-19. Caso a pessoa tenha testado positivo para Covid-19, deve aguardar 30 dias para se vacinar.

Outras vacinas

A população pode aproveitar que as Unidades de Saúde estarão abertas para atualizar a caderneta de vacinação. Estarão disponíveis vacinas contra a Covid-19 para idosos com 60 anos ou mais que ainda não tomaram a quarta dose, crianças de 5 a 17 anos que não tomaram a primeira ou segunda dose.

Também estarão disponíveis as vacinas contra Influenza e Sarampo.

A vacina contra a gripe está disponível para idosos 60 anos ou mais; profissionais da saúde; crianças de 6 meses a menores de 5 anos; gestantes e puérperas; além da população em geral.

Já a vacina contra o sarampo (tríplice viral) está disponível para profissionais da saúde; crianças de 6 meses a menor 5 anos (campanha de seguimento contra o sarampo).