Câmara debate projetos que regulamentam crescimento e ocupação do território urbano

Outorga onerosa, zoneamento, Estatuto das Cidades, ocupação do solo foram temas de nova audiência pública realizada na última quarta-feira (25) pela Câmara de Botucatu. A consulta popular visa deliberar sobre os projetos de lei 8 e 10 de 2022, de iniciativa do Prefeito. A última vez que eles passaram por discussão foi em abril.

As matérias em pauta no evento tratavam, respectivamente, da criação e regulamentação do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano e da regulamentação dos Instrumentos do Estatuto da Cidade Outorga Onerosa do Direito de Construir e Operações Urbanas Consorciadas; e do Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo do município.

Segundo a arquiteta Maressa Mendes, palestrante principal deste segundo encontro, a intenção agora era trazer um retorno das contribuições que foram incluídas nos projetos.

“Todo esse processo começou no Executivo, com a apresentação de uma proposta de minuta de lei. Ela foi debatida dentro de um grupo técnico, levada à população e enfim entregue à Câmara. Aqui, ela passou de novo por mais uma rodada de apresentação e acolhimento de sugestões, amadurecendo ainda mais. Chegamos enfim à última audiência com as respostas à população do que ela mesma nos solicitou”, explica.

Fizeram parte da mesa de trabalhos da noite o Secretário Municipal de Habitação e Urbanismo, Luiz Guilherme Silva e os arquitetos Maressa Mendes e Rodrigo Miquelin. O vereador Marcelo Sleiman (União) presidiu a audiência, acompanhado da vereadora Alessandra Lucchesi (PSDB), que secretariou.

Os vereadores, que atuaram ativamente na construção e aprimoramento das propostas por meio de comissões permanentes e temáticas, explicam que, após a etapa de intenso debate com a população, os projetos de lei 8/2022 e 10/2022 estão prontos para seguirem o trâmite legislativo.

“Foi uma metodologia muito interessante, abrimos a Casa para que os bairros e seus representantes viessem e argumentassem, trouxessem suas especificações. Conseguimos acolher a maioria das demandas e, assim, acredito que levamos esses projetos à votação com bastante tranquilidade”, fala a vereadora Alessandra Lucchesi.

Entenda os assuntos em pauta

Como explicado nas primeiras audiências públicas que abordaram o assunto, enquanto a outorga onerosa trabalha por um crescimento equilibrado na cidade e pela recuperação de parte do investimento público por meio de uma contrapartida da iniciativa privada, a operação urbana consorciada possibilita que poder público e agentes privados – sejam grandes investidores, sejam os próprios moradores – atuem juntos para alcançar transformações urbanísticas estruturais. Em Botucatu, seriam locais assim o entorno do Eixo Ferroviário e os entornos dos rios urbanos Tanquinho e Lavapés.

Já a lei do zoneamento, uso e ocupação do solo traz as regras sobre o que “pode e não pode fazer e como pode fazer” no território urbano. A legislação traz mudanças nessas diretrizes, uma vez que está sendo atualizada.