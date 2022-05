Campeonato Botucatuense de Futebol tem mais uma rodada neste final de semana

Partidas ocorrem no Campo da Vila Maria, em Rubião Júnior e no Heróis do Araguaia

Da Redação

O Campeonato Botucatuense de Futebol prossegue neste final de semana com mais uma rodada em suas séries A, B e C. A tabela foi divulgada pela Secretaria de Esportes e Promoção da Qualidade de Vida de Botucatu.

Partidas ocorrem no Campo da Vila Maria, em Rubião Júnior e no complexo esportivo Heróis do Araguaia. Todos os jogos têm entrada livre para o público.

Campeonato Botucatuense de Futebol

Série A

Local: Complexo Esportivo “Lourival Antônio Prearo” (Campo da Vila Maria)

08h30 – Monte Mor FC x São Luiz FC

10h30 – Rodo FC x SE Beira Rio

13h30 – Porto FC x Cuesta FC

Série B

Local: Estádio Severino de Almeida – Rubião Junior

08h30 – Mutirão FC x CA Rubião

10h30 – Amigos da Bola x Bio Esportes

13h30 – EC Turbinado x SE Expressinho

Série C

Local: Complexo Esportivo Heróis do Araguaia

08h30 – Soares FC x AA Guarantã

10h30 – Dez de Abril FC x Paraiso FC

13h30 – Ouro Verde x Atlético Botucatuense

Local: Estádio Severino de Almeida – Rubião Junior

15h30 – SC Dinamite x Nordestinos FC