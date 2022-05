Fundação CASA de Botucatu recebe ciclo de palestras do Programa “OAB vai à Escola

Programa tem objetivo transmitir conteúdos variados sobre direitos e deveres

Da Redação

Os jovens que cumprem medidas no centro da Fundação CASA de Botucatu (DRS) participam, em maio, das duas primeiras palestras do novo ciclo do Programa “OAB vai à Escola”, no centro socioeducativo. O projeto é realizado pela 25ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) em Botucatu.

Ao total, estão previstas para serem realizadas com os adolescentes, 20 palestras, sendo que as duas primeiras acontecem nos dias 20 e 27 de maio. A primeira palestra abordou como tema o “Direito ao Trabalho” e foi ministrada pelos Drs. Jonh Maykon Machado Alho e Ivan Gonçalves.

Já a segunda palestra, que acontece na próxima sexta-feira, 27 de maio, terá como tema “Direito à Família” e será ministrada pelos Drs. Ivan Gonçalves e Douglas Rafael.

De acordo com o diretor do centro socioeducativo, Eder Carlos Trindade, a primeira palestra gerou uma grande interação com os adolescentes. “Eles foram muito receptivos ao conteúdo e interagiram com perguntas e dúvidas sobre o mercado de trabalho. Ações como esta, agregam conhecimentos importantes, geram bastante participação dos jovens”, comentou.

O programa “OAB vai à Escola” tem como objetivo transmitir para crianças e jovens em idade escolar conteúdos variados sobre direitos e deveres das crianças e adolescentes, bullying, prevenção ao uso de drogas, respeito às pessoas com deficiência, dentre outros assuntos.