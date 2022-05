Primeiras unidades do Apache Vip V chegam ao Espírito Santo

Empresa de ônibus é localizada na cidade de Serra, região metropolitana de Vitória

Da Redação

As oito primeiras unidades do Apache Vip geração cinco, adquiridos pela Expresso Santa Paula, cliente tradicional Caio, chegaram ao estado do Espírito Santo na última semana. A empresa de ônibus é localizada na cidade de Serra, região metropolitana de Vitória, capital do estado capixaba.

Os novos veículos atenderão às cidades de toda a região da Grande Vitória, onde estão Serra, Vitória, Vila Velha e Cariacica, totalizando mais de 1 milhão e 700 mil possíveis usuários do transporte público.

As unidades da frota fazem parte do Consórcio Atlântico Sul, integrante da CETURB/ES – Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo, que englobam todas as empresas do estado.

Sobre os Apache Vip

As unidades da Expresso Santa Paula são Apache Vip V, modelo SC (Série Compacta), com capacidade total para 79 pessoas, contando passageiros em pé, sentados, espaço destinado para PCD’s e o motorista.

Os modelos são equipados com itens modernos e tecnológicos ofertados pelo mercado de ônibus. Trazem bloqueador de portas, item de segurança para os passageiros; iluminação em led para o motorista; catraca eletromecânica; preparação para instalação de microcâmeras, wi-fi e GPS.

Também possuem quatro itinerários eletrônicos, para informar aos passageiros sobre as linhas: superior frontal, sobre a base do painel, traseiro e lateral. Outra questão relevante desta entrega é que as passagens são via bilhetagem eletrônica. Por essa razão, as unidades também têm preparação para validadores eletrônicos no setor dianteiro.

O conforto térmico no salão interno é garantido pela presença do ar condicionado, que proporciona viagens mais agradáveis aos usuários do transporte público. Além disso, também contam com vedação especial contra poeira na lateral, na estrutura traseira, na base do painel, nos pés das poltronas, anteparos e caixas de roda da carroceria.

Para assegurar a acessibilidade no transporte, os ônibus possuem elevador com acionamento automático e hidráulico, além de assento no saguão destinado exclusivamente para pessoas com mobilidade reduzida e PCD’S.