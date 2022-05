Sebrae-SP realiza Maratona da Transformação Digital para empreendedores

Programação inclui mais de 50 atrações entre oficinas práticas e palestras

Da Redação

Uma verdadeira imersão no universo da cultura online. Assim será a Maratona da Transformação Digital, que o Sebrae-SP realiza em 14 de junho.

O evento gratuito vai ocorrer em quatro salas virtuais, cada uma com 12 horas de programação transmitida simultaneamente pela plataforma Sebrae Experience. O objetivo é orientar o empreendedor sobre como atuar e fazer uma boa gestão no ambiente online e, dessa forma, aumentar os ganhos.

Cada sala da Maratona da Transformação Digital terá um tema, são eles: “Para quem quer pôr a empresa no ambiente digital” (sala 1); “Para quem já está na internet e quer melhores resultados” (sala 2); “Para quem quer melhorar a gestão e controle de dados” (sala 3); e “Para quem quer conhecer as novas tecnologias e inovações” (sala 4).

A programação inclui mais de 50 atrações entre oficinas práticas, palestras técnicas e comportamentais e de tendências. Entre os palestrantes estão Gustavo Caetano, considerado uma das 50 mentes mais inovadoras do País e descrito pelo site americano Business Insider como o Mark Zuckerberg brasileiro. Além dele, também marcarão presença a professora, escritora e especialista nas áreas de negócios, tendências e inovação, Martha Gabriel, e Juliano Kimura, especialista em marketing digital e redes sociais.

“A transformação digital não é mais uma opção, mas uma necessidade das empresas. A Maratona é uma excelente oportunidade para o empreendedor adquirir conhecimento sobre o assunto, tanto para quem vai começar a atuar no ambiente virtual quanto para quem já está no online e quer faturar mais”, afirma o diretor-superintendente do Sebrae-SP, Wilson Poit.

Segundo a mais recente pesquisa Global Entrepreneurship Monitor (GEM), de 2021, a pandemia acelerou o processo de digitalização das empresas.

De acordo com o estudo, 40,4% dos empreendimentos estabelecidos, 48,9% dos nascentes e 33,6% dos novos buscaram implantar com mais rapidez tecnologias ou passaram a fazer uso delas no período. Os empreendimentos estabelecidos são aqueles com mais de três anos e meio em atividade; nascentes são os que estão até três meses no mercado ou que realizaram ações para empreender no horizonte de um ano. Os novos são os empreendedores entre três meses e três anos e meio de existência.

A plataforma Sebrae Experience oferece navegação fácil, intuitiva e é compatível com os navegadores Chrome, Firefox, Edge, Safari e IE, podendo ser acessado por tablet, celular e desktop.

Para participar da Maratona, basta se inscrever no endereço eletrônico do evento.