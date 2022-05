Ciesp Botucatu debate sobre o futuro do setor na região

Em comemoração ao Dia da Indústria, nesta quinta-feira, 26, o Ciesp – Regional Botucatu reuniu associados e outros convidados para uma reunião recheada de muita informação. Com auditório lotado e a presença do prefeito de Botucatu, Mário Pardini, vereadores, além de políticos, empresários de várias cidades da região e outras autoridades, foi realizado o painel: “A indústria como vetor de desenvolvimento na região de Botucatu”.

O debate, que foi mediado pela diretora titular do Ciesp – Regional de Botucatu, Patrícia Dias, contou com a participação do vice-presidente industrial do Grupo Caio Induscar, Maurício Cunha; Rodrigo Guimarães Cristofi, diretor de operações da Embraer – Unidade Botucatu; Pedro Dinucci, presidente do Conselho de Administração da Usina São Manoel; além do prefeito Mário Pardini.

Após uma breve introdução feita pela diretora titular do Ciesp, contextualizando o atual cenário da indústria no Brasil, os convidados responderam a perguntas sobre o tema do painel. Foram abordados temas como: reforma tributária, o impacto da falta de insumos na produção, perspectivas para geração de empregos no pós-pandemia, estratégias para capacitar recursos humanos especializados e reter talentos, digitalização dos processos na indústria, sustentabilidade, entre outros.

Para a diretora titular do Ciesp – Regional Botucatu, Patrícia Dias, além de comemorar, com otimismo, o Dia da Indústria, o evento cumpriu seu papel de abrir espaço para reflexões e trocas de experiências sobre o setor, com a presença de executivos experientes e que representam três dos principais segmentos da economia regional: agronegócio, aeronáutico e automotivo. “Foi uma grande alegria ver a Casa da Indústria lotada de associados e também convidados para, juntos, avaliarmos o atual cenário econômico da indústria e debater alternativas para que possamos retomar o desenvolvimento. Esse é o papel do Ciesp que eu acredito e vamos trabalhar para que esse tipo evento seja constante. A informação é nossa grande aliada”, avalia a dirigente.