Faculdade de Ciências Agronômicas da Unesp de Botucatu comemora 57 anos

Solenidade aconteceu no dia 27 de maio, na Fazenda Experimental Lageado

Da Redação

A Faculdade de Ciências Agronômicas (FCA) da Unesp, câmpus de Botucatu, realizou uma Sessão Solene da Congregação no dia 27 de maio para a comemoração dos seus 57 anos de atividades.

A cerimônia foi presidida pelo professor Dirceu Maximino Fernandes, diretor da FCA. Compuseram a mesa diretora do evento os professores Caio Antonio Carbonari, vice-diretor da FCA; Leonardo Theodoro Büll, representando os ex-diretores da FCA; Maria Cristina Pereira Lima, diretor da Faculdade de Medicina da Unesp; Mario de Beni Arrigoni, vice-diretor da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Unesp e o vice-diretor do Instituto de Biociências da Unesp, Willian Fernando Zambuzzi.

A solenidade teve início com a Colação de Grau dos alunos dos concluintes dos cursos de Engenharia Agronômica, Engenharia Florestal e Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia do primeiro semestre de 2022. O professor Filipe Pereira Giardini Bonfim fez o discurso de saudação aos formandos. “Ainda há grandes desafios à frente. Será missão de todos nós solucionarmos esses problemas com destreza e sabedoria. Um dia de tamanha confraternização e felicidade não pode estar desvinculado das nossas grandes responsabilidades. A partir de agora, vocês têm a obrigação de lutar pelo ensino público gratuito e de qualidade, lutar pela ciência brasileira e pela valorização de suas profissões. E nunca se esqueçam que, por onde forem, um pouco da FCA estará lá com vocês”.

Na sequencia, servidores docentes e técnico-administrativos que completaram 25, 30, 35, 40 e 45 anos de trabalho, foram homenageados com o Diploma de Honra ao Mérito. Servidores que se aposentaram de maio de 2019 até a presente data também receberam homenagens de gratidão da congregação. Na ocasião, o professor Ciro Antonio Rosolem, homenageado por 45 anos de dedicação à FCA, pediu a palavra para conclamar os presentes, especialmente os formandos, a conhecer a história de lutas da FCA. E deixou a eles uma mensagem de incentivo: “Não esqueçam que a vida é feita de lutas. Muitas vezes há uma escuridão ou um nevoeiro à frente. Mas tenham fé na sua boa formação que vocês atravessarão”.

Coube ao professor Juliano Carlos Calonego, atual supervisor das Fazendas de Ensino, Pesquisa e Extensão da FCA, homenagear os colegas de trabalho em nome da Congregação. “Temos e sempre tivemos excelentes recursos humanos na FCA. Vocês, que agora recebem essa homenagem, ajudaram a fazer dessa unidade universitária o que ela é hoje. Gratidão aos professores que me ajudaram e ajudam a tantos outros alunos que aqui passam a se apaixonarem pela profissão. Gratidão aos servidores técnico-administrativos por nos dar o suporte para o dia-a-dia do ensino, da pesquisa, da extensão e da gestão”.

A cerimônia prosseguiu com o descerramento da fotografia oficial do professor Carlos Frederico Wilcken, diretor da FCA entre 2017 e 2021, que passará a integrar a galeria dos diretores. O professor Wilcken agradeceu a homenagem e deixou palavras de agradecimento aos seus colaboradores na gestão da FCA e de felicitações aos formandos e aos servidores homenageados na solenidade. Em nome da comunidade universitária, o professor Dirceu, atual diretor da Faculdade, agradeceu: “É uma justa homenagem por toda sua contribuição como diretor nessa jornada. Nossos agradecimentos eternos por sua dedicação”.

O pronunciamento do professor Dirceu foi o último ato da solenidade. Ele fez questão de dirigir palavras aos formandos. “Saibam que temos o sentimento de vitória para com vocês jovens formandos. Vocês são vencedores, pois mesmo com todas as restrições decorrentes da pandemia, graças ao trabalho e à ciência, estão aqui. A conquista de cada um de vocês é também de seus familiares, seus maiores incentivadores. Caros formandos, a FCA será sempre sua identidade profissional. Desejo que todos vocês sejam cidadãos éticos, que encontrem seus próprios caminhos e se realizem profissionalmente”.

Aos servidores docentes e técnico-administrativos homenageados na solenidade, o professor Dirceu fez questão de expressar admiração e gratidão. “Estamos diante de pessoas que dedicaram e compartilharam grande parte de suas vidas apara a construção da história da FCA que temos hoje. Os desafios e dificuldades foram e continuam sendo grandes, diante da constante demanda por crescimento e melhoria da qualidade. As instituições são, sobretudo, pessoas. As grandes transformações e o crescimento da FCA ao longo dos anos refletem a ação dos que são hoje homenageados e de tantos outros que aqui passaram”.

E o diretor concluiu: “A história mostra que cada um faz parte do alicerce que sustenta essa casa. Essenciais para que FCA alcançasse a importância que a FCA hoje tem no cenário do ensino, pesquisa e extensão. Parabenizamos formandos, docentes e técnicos administrativos pela contribuição nessa história”.