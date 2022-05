Pardini apresenta projeto para asfaltar 25 quilômetros de estradas rurais

Investimento estimado é de R$ 55 milhões

Da Redação

Com uma das maiores extensões territoriais do Estado, Botucatu possui estradas rurais que são responsáveis pela quase totalidade do escoamento das produções. Para modernizar a malha rodoviária local, o prefeito Mário Pardini esteve na sede do Departamento de Estradas de Rodagem na quinta-feira, 25 de maio, para solicitar apoio no projeto de pavimentação.

A intenção é pavimentar 25 quilômetros englobando as estradas vicinais Serra D’água, Corrego Fundo, Bocaina, Indiana, Patio 8, além da Odilon Cassetari, acesso ao complexo hídrico que esta sendo construído na região da Cachoeira Véu de Noiva, no Rio Pardo.

O investimento estimado é de R$ 55 milhões e as obras ainda não possuem cronogramas de execução, já que dependem de aval do Estado para a liberação de recursos.