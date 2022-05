Tempo seco e frio acende sinal de alerta para quem sofre de asma

Com o tempo seco do outono e inverno, o quadro da doença pode vir a piorar

Da Agência USP

A asma é uma doença respiratória que inflama as vias aéreas, dificulta a respiração e, inclusive, pode levar à morte. Com o tempo seco do outono e inverno, o quadro da doença pode vir a piorar, por isso os cuidados precisam ser maiores.

Rafael Stelmach, pneumologista do Instituto do Coração (InCor) do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, em entrevista ao Jornal da USP no Ar 1ª Edição, explica que “o pulmão está diretamente relacionado com o meio ambiente, uma vez que respiramos o ar”. Logo, estamos expostos a tudo que lá está presente e isso pode gerar uma crise de asma.

Para além do tempo seco no frio, atividades como a faxina (inalação de pó e produtos de limpeza) e contato com objetos sujos e com mofo (por exemplo, uma blusa de frio que ficou muito tempo no guarda-roupa) são fatores que podem piorar o quadro de asma ao aumentar o processo inflamatório. “O asmático, mesmo que ele não tenha sintoma nenhum, se tirar um ‘pedacinho do pulmão’, será encontrada a inflamação. Então, ela está sempre lá. Porém, quando tem a exposição, aumenta a inflamação”, explica o especialista.

Cuidados

Stelmach destaca que o medicamento é importante para controlar a inflamação e não ter agravamento da doença. Ele orienta que as pessoas continuem tomando, pois muitos pacientes param de tomar o remédio quando melhoram um pouco. O “asmático tem que entender que existe essa relação e o que faz ele ficar melhor […] é a medicação, o mais importante, assim como em todas as outras doenças crônicas”.

Tem alguns cuidados que podem ser tomados em casa, como lavar as roupas de frio para justamente não ter problema com mofo, arejar bem e, de alguma forma, deixar de o ar circular – com o ambiente fechado, a probabilidade é de piorar o quadro de asma.